تقرير: صور أقمار اصطناعية تكشف عن استئناف النشاط في موقع نووي إيراني استهدفته إسرائيل

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أظهرت صور أقمار اصطناعية عالية الدقة التقطتها شركة "فانتور تكنولوجيز" في سبتمبر الماضي وأكتوبر الجاري استئنافا ملحوظا للنشاط في موقع "مين زدايي"، وهو منشأة لتطوير الأسلحة النووية في شمال شرق طهران، كشف عنها واستهدفتها إسرائيل خلال عملية "زئير الأسد"، وفقا لما نقلته صحيفة يديعوت أحرونوت.

وأفادت تقارير بأن الهجوم أدى إلى تدمير عدة مبان، فضلا عن منشآت تحت الأرض.

ونُشرت هذه المعلومات في دورية معهد العلوم والأمن الدولي، وفقا للصحيفة الإسرائيلية.

وأظهرت أحدث صور للأقمار الاصطناعية عودة حركة المركبات بصورة منتظمة في محيط الموقع، بعد عملية تنظيف واسعة النطاق شملت إزالة الأنقاض والمخلفات وإصلاح الأضرار التي لحقت بمنحدر التل.

وتظهر في إحدى المناطق التي تعرضت للهجوم في مارس 2026 أعمال مستمرة لتسوية وتحريك التربة.