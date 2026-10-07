الجيش الأمريكي يفرض قيودا على مغادرة قواته قاعدة أوكيناوا باليابان بعد اعتقال فرد من المارينز في جريمة قتل

يعتزم الجيش الأمريكي في أوكيناوا باليابان وقف جميع العمليات لمدة يومين، وفرض قيود على إمكانية مغادرة القوات قاعدتهم وأمر بإجراء تدريبات بعد اعتقال فرد من المارينز للاشتباه في قتله امرأة محلية.

وقال اللفتنانت جنرال بنجامين واتسون، قائد قوة الحملات البحرية الثالثة التابعة للمارينز، في رسالة نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي اليوم الثلاثاء إن مثل هذه الحوادث "تتطلب منا التوقف للتأمل" وأن الخدمة في الجزيرة اليابانية "تأتي بمسؤولية".

وجدد اعتقال فرد المارينز الاحتجاجات ضد الوجود العسكري الأمريكي المكثف في الجزيرة الجنوبية وارتفاع الجرائم المرتبطة بالجيش. ويمكن أن تؤدي عملية القتل أيضا إلى تعقيد مساعي رئيسة الوزراء ساناي تاكايشي لتعزيز الجيش الياباني في أوكيناوا والعمل بشكل أقرب مع الجيش الأمريكي لردع الصين في المنطقة.

وكتب واتسون: "نحن نعيش ونعمل ونختلط بالناس في أوكيناوا؛ وبيتها هو بيتنا. وكل تفاعل مع جيراننا إما يبني أو يقوض الثقة التي تعد أساسية لفريقنا. وعندما تتضرر تلك الثقة، فإنها تؤثر على قوة تحالفنا وأمن هذه المنطقة. وبناء على ذلك، سنأخذ وقتا للتفكير بجدية في الانضباط والمعايير ومسؤوليات تحالفنا".

وسيستمر توقف العمليات لمدة 48 ساعة من الأربعاء حتى الجمعة. وسيتلقى أعضاء الخدمة تدريبات حول المعايير والانضباط و"مسؤولياتنا كأعضاء في مجتمع أوكيناوا". ويعد فرض القيود على قدرة القوات على مغادرة القواعد العسكرية والتفاعل مع المجتمع المحلي ردا شائعا من القادة العسكريين على الجرائم الكبرى.