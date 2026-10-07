إغلاق الأسهم الأمريكية على مستويات قياسية جديدة

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية إلى مستويات قياسية جديدة في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء رغم استمرار تزايد التحديات التي تواجه الشركات الأمريكية.

وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 6ر0 % ، متجاوزاً رقمه القياسي السابق المسجل في أغسطس كما ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 253 نقطة أي بنسبة 5ر0 % . وأضاف مؤشر ناسداك المجمع 4ر0 % إلى أعلى مستوى له على الإطلاق والذي سجله في اليوم السابق.

وقد تحققت بالفعل العديد من المخاوف التي دفعت سوق الأسهم الأمريكية إلى أدنى مستوياتها في مارس الماضي، حيث ارتفعت أسعار النفط بسبب الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران، مما أدى إلى تفاقم التضخم. كما ارتفعت عوائد السندات، وهو ما يهدد بتباطؤ الاقتصاد نتيجة زيادة تكلفة الاقتراض على الجميع، وتقليل رغبة المستثمرين في شراء الأسهم.

وفي حين يعرب الأمريكيون بشكل عام عن تزايد تشاؤمهم بشأن الاقتصاد ومساره المستقبلي، ظل هناك مصدر حيوي واحد للدعم صامدا وثابتا بالنسبة لسوق الأسهم الأمريكية طوال هذه الفترة، وهو قدرة الشركات المستمرة على تحقيق المزيد من الأرباح.

على سبيل المثال، أعلنت شركة لامب ويستون-التي تبيع البطاطس المقلية المجمدة وغيرها من منتجات البطاطس، اليوم تحقيق أرباح وإيرادات ربع سنوية تفوق تقديراتها. كما جاءت النتائج أفضل من توقعات المحللين، مما أدى إلى ارتفاع سهم الشركة بنسبة 5ر7%.

كما كانت أسهم الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي قوة دفع هائلة لسوق الأسهم الأمريكية، ومنها سهم شركة صناعة الرقائق الإلكترونية إنفيديا الذي ارتفع بنسبة 3ر28% خلال العام الحالي.

وارتفع سهم مجموعة كونستيلاشن إنيرجي جروب للطاقة بنسبة 2ر12% محققا أحد أكبر ارتفاعات السوق في الساعات الأولى من اليوم، عقب إعلان الشركة عن صفقة طويلة الأمد لتزويد "جوجل" بكمية من الكهرباء تعادل ما يولده مفاعل نووي جديد.

كما قفز سهم شركة أوبشن كير هيلث بنسبة 6ر32% بعد إعلان شركتي سي.دي.آند آر وماكيسون عزمهما الاستحواذ على هذه الشركة المتخصصة في خدمات العلاج بالحقن الوريدي، مقابل 05ر32 دولارا للسهم الواحد لتصل القيمة السوقية للشركة إلى حوالي 8ر5 مليار دولار.