اعتقال مقيم أمريكي بتهمة التآمر في حادث إطلاق نار أسفر عن مقتل 8 أشخاص بكندا

أعلنت السلطات، الثلاثاء، اعتقال مقيم في الولايات المتحدة على خلفية حادث إطلاق النار المميت الذي وقع في فبراير الماضي داخل مدرسة في غرب كندا.

وقال مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الغربية من واشنطن إن المشتبه به كان على تواصل متكرر مع منفذ إطلاق النار /18 عاما/ خلال الأشهر الستة التي سبقت الهجوم، الذي أسفر عن مقتل 8 أشخاص وإصابة آخرين.

وذكرت السلطات الأمريكية إن المشتبه به يُزعم أنه شجع خطة منفذ إطلاق النار وساعده في تنفيذها، بما في ذلك موافقته على بث الهجوم.

وقالت وزارة العدل الأمريكية إن المشتبه به وُجهت إليه تهمة التآمر لقتل أشخاص في دولة أجنبية، وهي تهمة تصل عقوبتها القصوى إلى السجن مدى الحياة.

وقال المدعي العام الأمريكي بالإنابة نيل فلويد إن حادث إطلاق النار كان "مأساة مروعة" لمجتمع تامبلر ريدج ولكندا.

وأضاف: "من المثير للقلق بدرجة أكبر أن نكتشف أن أحد سكان غرب واشنطن كان له دور في الهجوم، واتخذ خطوات تمثلت في تقديم المشورة والمساعدة التقنية والمال إلى منفذ إطلاق النار للتخطيط لمثل هذه المأساة".