ارتفاع أسعار الذهب العالمي بعد تراجعها أمس

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عادت أسعار الذهب للارتفاع في تعاملات اليوم الثلاثاء، بعد تراجعها أمس..

وبعد تراجعه أمس بمقدار 50ر5 دولارا أي بنسبة 1ر0% إلى 80ر4156 دولارا للأوقية تسليم ديسمبر ، ارتفع السعر اليوم بمقدار 40ر31 دولارا أي بنسبة 8ر0% إلى 20ر4188 دولارا للأوقية.

جاء ارتفاع سعر الذهب، في ظل تراجع الدولار أمام العملات الرئيسية حيث انخفض مؤشر العملة الأوروبية بنسبة 3ر0% بعد وصوله أمس إلى أعلى مستوياته منذ عام.

وفي وقت سابق من اليوم، استفاد المعدن الأصفر من التراجع المستمر لسعر النفط الخام، رغم عودة سعر الخام للارتفاع بعد ذلك.

وتراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية، مع انخفاض أسعار النفط الخام.

وعلى صعيد الأنباء الاقتصادية، أظهر تقرير صادر عن وزارة التجارة الأمريكية ارتفاع عجز الميزان التجاري للولايات المتحدة بأكثر من التوقعات خلال أغسطس الماضي.

وذكرت وزارة التجارة أن العجز التجاري ارتفع إلى 6ر105 مليار دولار خلال أغسطس ، مقابل 8ر92 مليار دولار خلال يوليو الماضي وفقا للبيانات المعدلة.

كان المحللون يتوقعون وصول العجز خلال أغسطس إلى 99 مليار دولار، مقابل 6ر88 مليار دولار خلال الشهر السابق وفقا للبيانات الأولية.