ضمن عملية "فجر اليمن" ولم يصدر تعقيب فوري من جماعة الحوثي

أعلنت قوات "درع الوطن" التابعة للحكومة اليمنية، الثلاثاء، إحكام سيطرتها على أعلى قمة في مديرية جبل حبشي بمحافظة تعز جنوب غربي البلاد، ضمن عملية "فجر اليمن".

وقالت القوات، في تدوينة عبر منصة "إكس"، إنها تمكنت من السيطرة على أعلى قمة في جبل حبشي بعد مواجهات مع جماعة الحوثي، وذلك في إطار العملية العسكرية المستمرة في محافظة تعز، دون تفاصيل إضافية.

ولم يصدر تعقيب فوري من جماعة الحوثي بشأن ما أعلنته قوات "درع الوطن".

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلنت "درع الوطن" إطلاق عملية عسكرية في محافظة تعز، في ثاني أيام عملية "فجر اليمن".

والاثنين، أعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي انطلاق عملية "فجر اليمن"، بهدف "استعادة مؤسسات الدولة وتحرير العاصمة صنعاء وإنهاء انقلاب" الحوثيين.

وفي اليوم نفسه، أعلنت القوات الحكومية استعادة مدينة المخا المطلة على البحر الأحمر، التي سيطر عليها الحوثيون منذ مطلع سبتمبر الماضي، ومنطقة باب المندب الاستراتيجية جنوب غربي البلاد، وسط نفي حوثي.

وتندرج هذه التطورات ضمن تصعيد عسكري بدأ في يوليو الماضي، وهو الأوسع منذ الهدوء النسبي الذي شهده اليمن بفضل هدنة بدأت في أبريل 2022.

وتسارعت وتيرة القتال في سبتمبر الماضي، حين سيطر الحوثيون على مراكز حيوية بمحافظتي الحديدة وتعز، بينها المخا، وصولًا إلى جزيرة ميون المطلة على مضيق باب المندب.

ويشهد اليمن حربًا منذ سيطرة الحوثيين على صنعاء ومحافظات عدة في سبتمبر 2014، قبل تدخل تحالف عربي بقيادة السعودية في مارس 2015 دعمًا للحكومة.

وتسيطر القوات الحكومية وحلفاؤها على العاصمة المؤقتة عدن جنوبًا، ومحافظتي المهرة وحضرموت شرقًا، وشبوة وأبين جنوبًا، وغالبية محافظات لحج وتعز والضالع جنوب غربي البلاد، وأجزاء من مأرب وسط البلاد، والجوف وحجة وصعدة شمالًا.