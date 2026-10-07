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أسدل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم إنتر ميامي الأمريكي الستار على مسيرته الدولية اللامعة بقميص منتخب بلاده بالفوز 3-0 على بنين في مباراة ودية أقيمت فجر الأربعاء.

أعلن ميسي (39 عاما) اعتزاله اللعب الدولي في 31 أغسطس الماضي متأثرا بوفاة والده، وذلك بعد أسابيع من خسارة المباراة النهائية لكأس العالم 2026 أمام إسبانيا في 19 يوليو الماضي.

وغاب "ليو" عن معسكر منتخب بلاده هذا الشهر، لكن الاتحاد الأرجنتيني أعلن عن تنظيم مباراة ودية لوداعه أمام بنين.

وفي الظهور الأخير بقميص التانجو، ترك ميسي ثلاث هدايا، ليقود منتخب بلاده للفوز بنتيجة 3-0 وسط حضور جماهيري غفير في ملعب مونومنتال.

صنع ميسي الهدفين الأول والثاني لزميليه نيكولاس أوتاميندي ونيكو باز في الدقيقيتين 44 و48، وأضاف نجم برشلونة وباريس سان جيرمان السابق الهدف الثالث بنفسه من ركلة جزاء في الدقيقة 71.

ورفع ميسي رصيده إلى 126 هدفا في 208 مباريات دولية بقميص الأرجنتين على مدار ما يزيد عن 20 عاما.

وترك "ليو" خلفه إرثا كبيرا بقيادة الأرجنتين للتتويج بكوبا أمريكا مرتين في 2021 و2024 وكأس العالم 2022، وكأس فايناليسما في 2023.

وعوض ميسي بإنجازاته الأخيرة خيبة أمله بعد خسارة ثلاث نهائيات في كوبا أمريكا أعوام 2007 أمام البرازيل و2015 و2016 أمام تشيلي، ونهائي كأس العالم 2014 أمام ألمانيا.

وبخلاف إنجازاته مع المنتخب الأول، فقد توج ميسي أيضا بكأس العالم للشباب تحت 20 عاما في 2005، وبعدها بثلاث سنوات حقق ذهبية أولمبياد بكين 2008.