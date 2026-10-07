يعود مشروع «شرقيات» للفنان فتحي سلامة، بمشاركة الفنانة الجزائرية كريمة نايت، بعد طول غياب عن مهرجان القاهرة للجاز، في حفل ختام نسخته الـ18، والمقامة خلال الفترة من 5 إلى 7 نوفمبر المقبل في الجامعة الأمريكية بميدان التحرير.

ويبدأ الحفل في التاسعة والنصف مساء 7 نوفمبر المقبل، على مسرح الحديقة بالجامعة الأمريكية.

ويُعد فتحي سلامة أحد أبرز الأسماء المؤثرة في الموسيقى المصرية المعاصرة، فهو مؤلف موسيقي وموزع ومنتج وعازف بيانو، والفنان العربي الوحيد الحائز على جائزة جرامي عام 2004، كما فاز في العام نفسه بجائزة BBC للموسيقى، إلى جانب حصوله على جائزة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عام 2000.

وتعاون فتحي سلامة مع عدد من أبرز الفنانين العالميين، من بينهم يوسو ندور وسيزاريا إيفورا، وأنتج عشرة ألبومات. وأسّس فتحي سلامة فرقته الموسيقية «شرقيات» عام 1988، وقدمت أكثر من 2000 حفل موسيقي حول العالم، وشاركت في أبرز المهرجانات العالمية.

وتشاركه في هذا العرض الفنانة الجزائرية كريمة نايت، المغنية والراقصة المعاصرة والممثلة، التي تمزج بين الأغنيات العربية والفرنسية. وتكتب كريمة كلمات أغنياتها بنفسها، وتستخدم الموسيقى والحركة للتعبير عن القصص الواقعية وتفاصيل الحياة الاجتماعية في شمال إفريقيا.