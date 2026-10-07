أكدت السفيرة هالة أبوحصيرة، سفيرة دولة فلسطين لدى فرنسا، أن ذكرى نصر أكتوبر تمثل يومًا مجيدًا ونصرًا عظيمًا خاضته مصر وقواتها المسلحة الباسلة لتحرير أرضها، مشيرة إلى أن كل عربي وكل فلسطيني يفخر بهذا النصر المجيد.

وشددت السفيرة هالة أبوحصيرة، في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، خلال مشاركتها اليوم الثلاثاء، في احتفال البعثة المصرية لدى فرنسا بالذكرى الثالثة والخمسين لنصر أكتوبر، على أن مصر لم تدخر جهدًا في نصرة القضية الفلسطينية ودعم الشعب الفلسطيني وإعلاء صوت الحق والعدالة، أملًا في الوصول إلى السلام في المنطقة.

وأثنت على عمق العلاقات التاريخية التي تجمع مصر وفلسطين، واصفة إياها بأنها «علاقة عضوية وجسد واحد»، تقوم على الأخوة ووحدة المصير والموقف، مؤكدة استمرار التنسيق والتشاور بين البلدين.

وثمنت السفيرة هالة أبوحصيرة مواقف مصر الشجاعة والثابتة، وكذلك مواقف السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني، منوهة بأن مصر تمثل سدًا منيعًا في مواجهة الظلم الواقع على الشعب الفلسطيني ومحاولات تهجيره من أرضه.