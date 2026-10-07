كشف ملابسات سرقة دراجتين ناريتين من حضانة بالإسكندرية وضبط 12 متهما

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية ملابسات تضرر شخصين من سرقة دراجتيهما الناريتين من داخل إحدى الحضانات بالإسكندرية.

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها، إن أجهزة الأمن رصدت تداول منشور ومقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمنا تضرر شخصين من سرقة دراجتيهما الناريتين من داخل إحدى الحضانات التابعة لمحافظة الإسكندرية.

وأضافت الوزارة أنه بالفحص، تبين أنه بتاريخ 25 مايو الماضي، أمكن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، وهم تشكيل عصابي يضم 12 شخصًا، وتبين قيامهم بسرقة عدد من مركبات التوك توك والدراجات النارية من داخل الحضانة المشار إليها.

وتم بإرشادهم ضبط 24 مركبة «توك توك» و36 دراجة نارية، من بينها الدراجتان الناريتان المملوكتان للشخصين المشار إليهما.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم في حينه، وباستدعاء مالكي الدراجات المضبوطة، ومن بينهم الشاكيان، تعرفوا عليها.

وبالعرض على النيابة العامة، قررت حبس المتهمين على ذمة التحقيقات، وما زالوا قيد الحبس، ولم تصدر حتى الآن أي قرارات بشأن تسليم الدراجات المضبوطة إلى مالكيها.