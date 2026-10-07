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تراجع أرصدة الذهب المدرجة ضمن الاحتياطي الأجنبي إلى 17.456 مليار دولار بنهاية سبتمبر مقابل 19.058 مليار دولار بنهاية أغسطس 2026، بتراجع قدره 1.602 مليار دولار حسب البنك المركزي

أظهرت بيانات البنك المركزي ارتفاع العملات الأجنبية ضمن الاحتياطي النقدي لتسجل 39.292 مليار دولار بنهاية سبتمبر مقابل 37.553 مليار دولار بنهاية أغسطس السابق عليه، بارتفاع قدره 1.739 مليار دولار.

وسجل رصيد حقوق السحب الخاصة (SDRs) 602 مليون دولار بنهاية سبتمبر 2026،مقابل 606 مليون دولار في أغسطس 2026.

وكشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع صافي الإحتياطيات الدولية إلى 57.348 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي مقابل 57.214 مليار دولار بنهاية أغسطس الماضي.

ويتكون الاحتياطى الأجنبي لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، تشمل الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة اليورو، والجنيه الإسترلينى والين الياباني واليوان الصيني، وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وتتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولي البنك المركزى المصرى.

وتعد الوظيفة الرئيسية للاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة.