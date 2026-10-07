يستضيف مركز إبداع قبة الغوري بشارع الأزهر، التابع لصندوق التنمية الثقافية، في السابعة والنصف مساء الجمعة المقبلة، حفل فرقة "الشكمجية طرب" للموسيقى والغناء، بقيادة الفنان أشرف خميس، احتفالا بذكرى انتصارات أكتوبر، من خلال برنامج غنائي يستعيد عددا من أبرز ألحان الموسيقار بليغ حمدي، في إطار برامج الصندوق للاحتفاء بالمناسبات الوطنية عبر الفنون، وإتاحة أعمال الموسيقى العربية أمام الجمهور.

ويتضمن برنامج الحفل مجموعة من الأغنيات الوطنية والعاطفية من ألحان بليغ حمدي، من بينها "الله أكبر بسم الله"، و"يا أحلى البلاد يا بلادي"، و"طاير يا هوا"، و"كله ماشي"، و"سلامات يا حبايب"، و"آه لو قابلتك من زمان"، و"جرحتني عيونه السودا"، و"قمر 14"، و"أي دمعة حزن"، و"متى أشوفك"، إلى جانب عدد آخر من أعماله.

وتأسست فرقة "الشكمجية طرب" عام 2000 بقيادة الفنان أشرف خميس، على يد مجموعة من أصدقاء الدراسة، بهدف تقديم أعمال من تراث الموسيقى العربية وإعادة إحيائها من خلال الأداء الجماعي.

وشارك أعضاء الفرقة على مدار مسيرتها في عدد من العروض المسرحية والغنائية، من بينها "الملك هو الملك" و"المملوك جابر"، كما قدموا حفلات وفعاليات فنية على مسارح ومواقع ثقافية متعددة، من بينها قصر الأمير بشتاك وبيت السحيمي وقبة الغوري، إلى جانب مشاركاتهم في أعمال تليفزيونية وموسيقية.

ويأتي الحفل في إطار توجه وزارة الثقافة إلى دعم وتقديم الفنون الموسيقية، والحفاظ على رصيد الموسيقى العربية وإتاحته للجمهور، من خلال البرامج الفنية التي يقدمها صندوق التنمية الثقافية بمراكز الإبداع التابعة له، بما يعزز حضور التراث الموسيقي في المشهد الثقافي المعاصر.