الاحتلال يحتجز عددا من مسعفي الهلال الأحمر الفلسطيني ويصادر معداتهم في الضفة الغربية

أفادت مصادر طبية بإصابة أربعة فلسطينيين، اليوم الأربعاء، إثر اعتداء مستوطنين عليهم بالضرب وإطلاق النار في سهل رامين، شرقي طولكرم، بالضفة الغربية، حسبما أفاد موقع «الجزيرة نت».

وفي السياق، أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني أن قوات الاحتلال احتجزت عددًا من مسعفيه وصادرت معداتهم في المنطقة نفسها.

ووفقًا لوكالة «صفا»، صعّد مستوطنون، اليوم الأربعاء، اعتداءاتهم في مناطق عدة بالضفة الغربية، مستهدفين منازل ومركبات ومزارعين، بالتزامن مع اقتحام قرى فلسطينية وأعمال تجريف في نبع الحمة بالأغوار الشمالية.

ففي قرية المغير، شمال شرق رام الله، أحرق مستوطنون مركبة تعود لصحفيين أجانب كانوا في القرية لتوثيق انتهاكات الاحتلال والمستوطنين، عقب مهاجمة عدد من منازل المواطنين.

وأفادت مصادر أمنية لوكالة «وفا» بأن قوة من الجيش الإسرائيلي اقتحمت أطراف القرية، فيما حاول مستوطنون الاستيلاء على ممتلكات، قبل أن ينسحبوا بعد تصدي الأهالي لهم.

وفي اللبن الشرقية، جنوب نابلس، اقتحم مستوطنون، بحماية القوات الإسرائيلية، مدخل القرية والشارع الرئيسي الرابط بين نابلس ورام الله، ونصبوا أعلامًا إسرائيلية بين منازل المواطنين، وأعاقوا حركة الدخول والخروج من عدد من المنازل والمحال التجارية.

وفي برقة، شمال غرب نابلس، أطلق مستوطنون الرصاص الحي باتجاه مزارعين أثناء قطفهم ثمار الزيتون، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.

وفي الأغوار الشمالية، واصل مستوطنون أعمال التجريف والتوسعة في محيط نبع الحمة، وسط مساعٍ للسيطرة عليه. وقال الناشط الحقوقي عارف دراغمة إن المستوطنين أحضروا خلاطة ووضعوا الخرسانة في الموقع ضمن أعمال تأهيل ينفذونها هناك.

وأفادت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان بأن اعتداءات المستوطنين أدت إلى استشهاد 66 فلسطينيًا منذ السابع من أكتوبر 2023.