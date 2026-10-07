8 عروض للرقص والمسرح والشعر في برنامج الفنون الأدائية بمهرجان «دي-كاف»

يقدم مهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة "دي-كاف"، ضمن فعاليات دورته الرابعة عشرة، برنامجا متنوعا للفنون الأدائية، يجمع عروض الرقص المعاصر والمسرح والشعر، بمشاركة فنانين من مصر وفلسطين وإيرلندا الشمالية والمجر وألمانيا والبرازيل وفرنسا ولبنان والسويد والمغرب وتركيا.

ويفتتح برنامج الفنون الأدائية بعرض الرقص المعاصر "الحزن يُخيم عليَ" لفرقة "نورذرن آتيتيودز" (مصر - إيرلندا الشمالية)، يومي 13 و14 أكتوبر بساحة روابط للفنون في القاهرة، ويوم 16 أكتوبر بمركز الجزويت الثقافي في الإسكندرية.

كما يفتتح البرنامج عرض "بلا أجنحة" من إنتاج فرقة "نورذرن آتيتيودز" للرقص في إيرلندا الشمالية، في عرضه الأول في العالم العربي، وذلك يومي 13 و14 أكتوبر بساحة روابط للفنون، ويوم 16 أكتوبر بمركز الجزويت الثقافي في الإسكندرية.

ويستضيف المهرجان عرض "قراءة الغرفة" للمصمم والراقص المجري إيمري ڤاس، يومي 16 و17 أكتوبر في فيلا فيكتوريا، حيث يقدم العرض، وهو عمل للرقص المعاصر مخصص لمكان محدد، تجربة تدعو الجمهور إلى ضبط حواسهم على مستوى أعمق من الانتباه، لمتابعة رحلة الغرفة وما يتكشف داخلها.

وفي 21 و22 أكتوبر، تقدم ساحة روابط للفنون العرض الأول في العالم العربي للرقص المعاصر "ك لل ا ش ي ء" لسلمى عطايا (فلسطين - إيرلندا)، وفي العمل، يبحث ثلاثة راقصين عن لحظات من السكون والصفاء في عالم محفوف بالمخاطر، لا يتوقف عن الحركة.

كما تقدم الشاعرة هند جودة عرض "غزة.. أيها الفرح"، وهو عرض "ستاند أب" للشعر من (فلسطين – المغرب – مصر)، يوم 23 أكتوبر بالمعهد الثقافي الفرنسي بالمنيرة، حيث ينطلق العرض من نص كتبته هند جودة بعنوان "ماذا يعني أن تكون شاعرا في زمن الحرب؟" ونشرته عبر منصة "فيسبوك" في أكتوبر 2023، في ذروة الأحداث الدامية في غزة، قبل أن ينتشر النص على نطاق واسع ويُترجم إلى عدة لغات.

وتستضيف ساحة روابط للفنون، يوم 24 أكتوبر، عرض "ثلاثة فصول وجسد" لمحمد القدوة، في إنتاج مشترك بين فلسطين والبرازيل وفرنسا، وذلك في عرضه الأول بالعالم العربي، حيث يقدم العرض محاولة للبحث عما يمكن إنقاذه من الذاكرة، وإعادة بناء مكان بالكلمات والحركة؛ مكان يستطيع فيه الجسد أن يتذكر ويحكي ويواصل الحياة.

وفي 26 أكتوبر، تقدم ساحة روابط للفنون العرض الأول في العالم العربي للعرض المعاصر "بطن السكينة" للفنانين إسلام العربي، وشيرين حجازي، ومحمد توتو، وتوماي كيلينشيل، والعرض إنتاج دولي مشترك بين مصر وألمانيا، يجمع أربعة راقصين، بينهم ثلاثة راقصين مصريين وراقصة تركية ألمانية، ويتحدى التعريفات الغربية للرقص والأداء والتوقعات المفروضة عليهما.

ويختتم برنامج الفنون الأدائية عروضه بالعرض الأول في العالم العربي للعمل "سِجل" للفنانين كريستيل خضر ونديم دعيبس، من لبنان وفرنسا والسويد، خلال الفترة من 28 إلى 30 أكتوبر بساحة روابط للفنون.