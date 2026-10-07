نواب في الكونجرس الأمريكي يطالبون بحماية الطواقم الطبية الفلسطينية ووقف تسليح إسرائيل

أصدر ستة أعضاء في الكونجرس الأمريكي بيانا مشتركا أدانوا فيه الاضطهاد الممنهج الذي تمارسه حكومة الاحتلال الإسرائيلي بحق العاملين الفلسطينيين في القطاع الصحي، مطالبين بالإفراج الفوري عن الأطباء والعاملين الصحيين المحتجزين، وفي مقدمتهم مدير مستشفى كمال عدوان الدكتور حسام أبو صفية.

ووقّع البيان النواب خيسوس "تشوي" جارسيا، وداليا راميريز، ورشيدة طليب، وسمر لي، وإلهان عمر، وبراميلا جايابال، وفقا لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا".

وقال النواب إن إسرائيل قتلت، خلال السنوات الثلاث الماضية، ما لا يقل عن 1700 طبيب وممرض ومسعف وعامل في القطاع الصحي الفلسطيني، إلى جانب تدمير عشرات المستشفيات واعتقال مئات العاملين الصحيين، مشيرين إلى أن ما لا يقل عن 16 طبيبا لا يزالون رهن الاحتجاز.

وسلط أعضاء الكونجرس الضوء بشكل خاص على قضية الدكتور حسام أبو صفية، الذي اعتقله الاحتلال في ديسمبر 2024، وقالوا إنه تعرض خلال احتجازه للتعذيب وظروف قاسية، مطالبين بالإفراج الفوري عنه وعن بقية العاملين الصحيين والمعتقلين الفلسطينيين الذين وصفوا احتجازهم بالتعسفي.

وطالب النواب بوقف نقل الأسلحة الأمريكية إلى إسرائيل، ودعوا الكونجرس إلى التحرك لمنع صفقة أسلحة أمريكية أخيرة بقيمة 2.8 مليار دولار، إضافة إلى إقرار مشروع قانون "Block the Bombs Act"، الهادف إلى تقييد نقل أنواع من الأسلحة الهجومية الأمريكية إلى إسرائيل.