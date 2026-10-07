احتفالات البيت الفني للمسرح بانتصارات أكتوبر تمتد من القاهرة إلى سيناء

احتفل البيت الفني للمسرح، برئاسة الفنان إيهاب فهمي، بالذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، من خلال برنامج فني وثقافي امتد من القاهرة والإسكندرية إلى عدد من مدن وقرى شمال وجنوب سيناء، مع إتاحة الفعاليات للجمهور مجانا، تحت رعاية وزارة الثقافة وقطاع المسرح.

وشهد الفنان إيهاب فهمي، رئيس البيت الفني للمسرح، احتفالية "أوشريا.. حكايات الأبطال" التي قدمتها فرقة مسرح الإسكندرية، بقيادة الفنان محمد مرسي، على مسرح بيرم التونسي، وسط حضور جماهيري، حيث جمعت الاحتفالية بين الأداء المسرحي والموسيقى والغناء والمادة الفيلمية، في معالجة فنية تناولت بطولات وتضحيات أبطال مصر خلال حرب أكتوبر.

وفي إطار البرنامج الاحتفالي للبيت الفني للمسرح، تواصلت الفعاليات في سيناء ضمن مشروع "المواجهة والتجوال"، من خلال تقديم مسرح القاهرة للعرائس العرض العرائسي "أكتوبر الذهبي" في جولة بعدد من مدن وقرى شمال وجنوب سيناء، والتي تستمر خلال الفترة من 5 إلى 15 أكتوبر، ليصل العرض إلى الأطفال والأجيال الجديدة، مقدما حكاية وطنية عن بطولات وتضحيات الجيش المصري خلال حرب أكتوبر في قالب عرائسي.

وتفاعل الجمهور مع الأغاني الوطنية التي عرضتها شاشات مسارح البيت الفني للمسرح في القاهرة والإسكندرية، في أجواء احتفالية عكست روح الانتماء والاحتفاء بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، وسط فعاليات تؤكد حرص البيت الفني للمسرح على إحياء المناسبات الوطنية من خلال عروض وفعاليات فنية تصل إلى مختلف فئات الجمهور، وتسهم في ترسيخ الوعي بتاريخ الوطن وبطولات وتضحيات المصريين لدى الأجيال الجديدة.