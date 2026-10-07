فرانس برس: قوات إريترية تنتشر في شمال إقليم تيجراي الإثيوبي

قال مسئول محلي وسكان لوكالة «فرانس برس» إن قوات إريترية تنتشر في شمال إقليم تيجراي الإثيوبي، اليوم الأربعاء.

ويأتي هذا التطور بعد أن دخلت قوات متحالفة مع الحكومة الإثيوبية مدينة ميكيلي، عاصمة إقليم تيجراي شمال إثيوبيا، بعدما أعلنت جبهة تحرير شعب تيجراي انسحابها من المدينة إثر تجدد القتال، وفق ما أفاد شاهد، الأحد، لوكالة «أسوشيتد برس».

وكانت الجبهة قد سيطرت، الشهر الماضي، على مطار ميكيلي والمدينة، قبل أن تعلن، السبت، انسحاب قواتها منها. وذكرت الوكالة أن الجبهة اتخذت خطوة مماثلة خلال الحرب التي استمرت عامين وانتهت باتفاق سلام في 2022، على ما يبدو لتجنب تعرض المدينة للدمار.

وكانت الخطوط الجوية الإثيوبية قد علقت رحلاتها إلى ميكيلي ومدينتي أكسوم وشيري في تيجراي، بعد سيطرة المتمردين على المطار.

ودعا الاتحاد الإفريقي إلى ضبط النفس، محذرًا من أن تجدد التوترات يهدد اتفاق السلام المبرم عام 2022.

وحاول رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، خلال الأشهر الماضية، من دون نجاح، إخضاع قادة جبهة تحرير شعب تيجراي، فيما تحداه رئيس الجبهة دبرصيون جبرميكائيل علنًا.

وقال دبرصيون، الخميس، إن القتال يمثل «استمرارًا للحرب السابقة»، مضيفًا أن مقاتليه سيواصلون القتال في تيجراي والدفاع عنها في مواجهة أعدائها.