روبيو: ترامب يدمر قدرات إيران الصناعية العسكرية والحربية

قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يدمر قدرات إيران الصناعية العسكرية والحربية، ولن يسمح لها بامتلاك سلاح نووي.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره اليوناني، اليوم الأربعاء، أن أي اتفاق ستوافق عليه إيران يجب أن يكون مقبولًا للولايات المتحدة، ويضمن لواشنطن أنهم لن يحصلوا على سلاح نووي.

ونوه أن «إيران تبني قدراتها النووية لتهديد جيرانها، وإخراج القوات الأمريكية من الشرق الأوسط، وفعل ما يحلو لها»، بحسب تعبيره.



وأكمل: «الرئيس ترامب لن يسمح بحدوث ذلك، إنه يواجه أمرًا تم تجاهله لوقت طويل، إنه يدمر قدراتهم الصناعية للصواريخ والمسيرات، ومنصات الإطلاق، والقدرات البحرية والجوية».

وشدد على أن إيران لن تمتلك سلاحًا نوويًا طالما استمر ترامب في السلطة، منوهًا أن طهران كانت لديها فرص عديدة للتوصل إلى اتفاق لكنها لم تستغلها.

ولفت إلى أن طهران تواجه الآن عقوبات اقتصادية، كما أن اقتصادها يتهاوى، مشيرًا إلى أن مضيق هرمز «مفتوح»، والنفط يتدفق عبره أكثر من ذي قبل.

وأفاد بأن اقتصاد إيران سيصبح «الأسوأ عالميًا»؛ بسبب خطأ صناع القرار في طهران، الذين قال إنهم «جعلوا الشعب الإيراني فقيرًا».

واستطرد: «كل دولار يحصلون عليه لا ينفقونه في تحسين البنية التحتية وحياة الناس، وإنما على الإرهاب والسلاح وحزب الله وحماس ومليشيات العراق والحوثيين».

وشدد على أهمية إتاحة مسارات ومصادر متنوعة لإمدادات الطاقة، مؤكدًا: «لا يمكننا أن نقبل أن تتحكم دولة واحدة في مسار بحري مهم وهو مضيق هرمز».