نائب محافظ القاهرة يوجه بسرعة الانتهاء من أعمال الرصف الجارية في شوارع حي الأميرية 

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أجرى الدكتور حسام الدين فوزي نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، جولة تفقدية بحي الأميرية؛ لمتابعة أعمال الرصف والتطوير ورفع كفاءة الطرق وإعادة الشيء لأصله ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي.

ووجه فوزي، اليوم الخميس، بسرعة الانتهاء من أعمال الرصف لباقي الشوارع المدرجة في مشروعات الرصف وتسريع وتيرة العمل مع الالتزام بالمواصفات والمعايير الفنية وفقا للجدول الزمني المحدد بما يسهم في تحسين شبكة الطرق الرئيسية والفرعية وتحقيق أهداف التنمية الشاملة.

وأوضح نائب المحافظ، أن أعمال الرصف والتطوير الجارية تأتي ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الجديد لرفع كفاءة الطرق والشوارع الرئيسية والفرعية على مستوى المنطقة الشمالية لتيسير حركة المواطنين والمركبات والحفاظ على المظهر الجمالي؛ تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتعليمات الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، بضرورة متابعة المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها بمختلف القطاعات للنهوض بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.