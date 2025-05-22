هنأ محمد صلاح، نجم ليفربول، فريق توتنهام هوتسبير بتتويجه بلقب الدوري الأوربي بالفوز على مانشستر يونايتد بهدف، مساء الأربعاء، في المباراة النهائية على ملعب سان ماميس، معقل نادي أتلتيك بلباو.

كتب صلاح عبر حسابه الرسمي على منصة (إكس) "لقد قال بالفعل إنه سيحقق لقبه في موسمه الثاني، مبروك لتوتنهام".

وأشار نجم منتخب مصر بهذه التدوينة إلى نبوءة الأسترالي أنجي بوستيكوجلو، مدرب توتنهام، الذي قال مرارا وتكرارا أنه عادة ما يتوج بلقب في موسمه الثاني مع أي فريق.

وحقق توتنهام اللقب الأوروبي للمرة الثالثة في تاريخه، ليتأهل لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل رغم احتلاله المركز 17 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

ورغم انهيار نتائج توتنهام في الدوري، فإن الفريق اللندني سيضمن أيضا المنافسة على لقب قاري آخر بالمشاركة في كأس السوبر الأوروبي منتظرا الفائز بلقب دوري أبطال أوروبا.

وتقام المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا بين فريقي إنتر ميلان الإيطالي وباريس سان جيرمان الفرنسي، يوم 31 مايو الجاري، في ملعب أليانز أرينا، معقل بايرن ميونخ.