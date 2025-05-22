وزير خارجية ألمانيا عن مقتل موظفين بالسفارة الإسرائيلية في واشنطن: أشعر بالصدمة

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وصف وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، واقعة إطلاق النار التي أودت بحياة اثنين من موظفي السفارة الإسرائيلية في واشنطن، بأنها جريمة سياسية وأدانها بشدة.

وكتب الوزير، على موقع "إكس" اليوم الخميس: "لا مبرر للعنف المعادي للسامية.. أشعر بالصدمة إزاء جريمة القتل الغادرة التي راح ضحيتها موظفان في السفارة الإسرائيلية بواشنطن"، معربا عن مواساته لزملائه في وزارة الخارجية الإسرائيلية وعائلتي القتيلين.

وقُتل موظفان، في السفارة الإسرائيلية بالقرب من المتحف اليهودي في العاصمة الأمريكية، وجرى القبض على المشتبه به.

وقالت الشرطة، إنه ردد شعارات مؤيدة للفلسطينيين بعد اعتقاله.

ويحقق مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي)، في القضية باعتبارها جريمة كراهية محتملة.