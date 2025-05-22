الإمارات تدين بشدة إطلاق الاحتلال النار على وفد دبلوماسي في جنين وتطالب بمعاقبة المتسببين

أدانت دولة الإمارات بشدة حادثة إطلاق النار، الذي تعرض له وفد دبلوماسي دولي عند مدخل مخيم جنين في الضفة الغربية، من قبل القوات الإسرائيلية.

وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن هذا العمل يمثل خرقا واضحا للقوانين وللمواثيق والأعراف الدولية، التي تضمن الحماية الكاملة للدبلوماسيين وللبعثات الدبلوماسية، مؤكدة أن مثل هذه التصرفات تفاقم من الوضع المتدهور في المنطقة، وتعيق الجهود الدولية الرامية لتحقيق السلام والاستقرار.

ودعت الوزارة إلى ضرورة التحقيق في مثل هذه الانتهاكات بشكل مستقل وشفاف، وبمعاقبة المتسببين.

وفي وقت سابق، أعرب الاتحاد الأوروبي ودول أوروبية والأمم المتحدة واليابان عن احتجاجها الشديد بعدما أطلق جنود إسرائيليون الرصاص باتجاه وفد من الدبلوماسيين الأجانب، كانوا يقومون بزيارة نظمتها السلطة الفلسطينية إلى مدينة جنين في الضفة الغربية المحتلة، الأربعاء.

وتأتي هذه الحادثة في ظل تزايد الضغوط الدولية على دولة الاحتلال الإسرائيلي على خلفية الحرب على غزة.

من جهتها، اتهمت السلطة الفلسطينية الأربعاء، جيش الاحتلال بإطلاق الرصاص الحي باتجاه وفد دبلوماسي خلال جولة له في مدينة جنين في الضفة الغربية المحتلة، بعد نشر مقطع مصور يظهر جنديين إسرائيليين يصوبان بندقيتهما نحو مجموعة من الأشخاص.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، أن الوفد ضم دبلوماسيين من دول عدة بينها فرنسا وبريطانيا وإسبانيا وكندا وروسيا وتركيا والبرازيل والهند ومصر وتشيلي واليابان.

وقالت الحكومة اليابانية الخميس، إنها «تأسف لوقوع هذه الحادثة»، مؤكدة أنه «يجب ألا يتكرر». وأضاف ناطق باسم الحكومة اليابانية أن «الحكومة احتجت لدى الجانب الإسرائيلي وطالبت بتوضيح».

واعتبرت مسئولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، الأربعاء، أن أي تهديد لحياة الدبلوماسيين هو «غير مقبول»، في حين دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، السلطات الإسرائيلية إلى إجراء «تحقيق شامل» في الحادثة.

كما دانت مصر وألمانيا وبلجيكا وإسبانيا وإيرلندا وهولندا ورومانيا وتركيا والأردن والسعودية إطلاق النار. وتعتزم روما وباريس ومدريد ولشبونة استدعاء السفراء الإسرائيليين.