الشارقة يعود للانتصارات بريمونتادا في الدوري الإماراتي

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وضع الشارقة حدا لنتائجه المهتزة التي عانى منها في الفترة الأخيرة ببطولة الدوري الإماراتي للمحترفين لكرة القدم (دوري أدنوك).

وقلب الشارقة تأخره صفر / 2 أمام مضيفه خورفكان، إلى انتصار كبير 4 / 2، اليوم الخميس، في المرحلة الـ25 (قبل الأخيرة) للمسابقة.

وتقدم خورفكان بهدفين نظيفين أحرزهما البرتغالي آيلتون بوا مورتي والمغربي طارق تيسودالي في الدقيقتين السادسة و32 على الترتيب، قبل أن ينتفض الشارقة، الذي أحرز لاعبوه 4 أهداف دفعة واحدة.

وأحرز لوانزينيو الهدف الأول للشارقة في الدقيقة 54، ثم سجل فراس بلعربي هدف التعادل في الدقيقة 82.

وعاد لوانزينيو لهز الشباك مرة أخرى، مسجلا الهدفين الثالث والرابع للشارقة في الدقيقتين 85 والسابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، ليحرز 3 أهداف (هاتريك) وينصب نفسه بطلا للقاء دون منازع.

وارتفع رصيد الشارقة، المنتشي بتتويجه مؤخرا بلقب دوري أبطال آسيا الثاني، إلى 48 نقطة في المركز الثاني، ليعود إلى طريق الانتصارات في المسابقة المحلية، بعدما تلقى 3 هزائم وحقق تعادلا وحيدا في مبارياته الأربع الأخيرة بالبطولة.

في المقابل، توقف رصيد خورفكان عند 33 نقطة في المركز الثامن بترتيب المسابقة.