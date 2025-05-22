تقيم دار الكتب والوثائق القومية برئاسة الدكتور أسامة طلعت ممثلة في مركز تاريخ مصر الحديث والمعاصر ندوة بعنوان (جامعة القاهرة في مئة عام ۱۹۲٥- ٢٠٢٥.

تقام الندوة العاشرة صباح يوم الخميس القادم الموافق ٢٠٢٥/٥/٢٩، في قاعة علي مبارك بمقر دار الكتب بكورنيش النيل.

يتحدث في الجلسة الافتتاحية كل من: الدكتور أحمد الشربيني (مقرر الندوة)، الدكتور أحمد زكريا الشلق ( مقرر اللجنة العلمية لمركز تاريخ مصر المعاصر)، الدكتور أسامة طلعت رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، الدكتور أحمد رجب نائب رئيس جامعة القاهرة

يرأس الجلسة الأولى الدكتور أحمد رجب (نائب رئيس جامعة القاهرة)، ويتحدث فيها كل من الدكتور أحمد زكريا الشلق: (كلية الآداب - جامعة عين شمس)، حول طه حسين والجامعة المصرية، الدكتور عبد الراضي عبد المحسن رضوان (كلية دار العلوم - جامعة القاهرة) حول جامعة القاهرة والتنوير النسوي، الدكتور أنور مغيث كلية الآداب - جامعة حلوان) حول أحمد لطفي السيد ودراسة الفلسفة في الجامعة المصرية، الدكتور عبد المنعم محمد سعيد مركز تاريخ مصر المعاصر - دار الكتب والوثائق القومية) حول الجامعة في رؤى الإصلاح المصرية (۱۹۱۹-١٩٥٢)، الدكتورة نهال خلف الميري (مركز تاريخ مصر المعاصر - دار الكتب والوثائق القومية) حول رائدات الحركة الطلابية في جامعة القاهرة.

يرأس الجلسة الثانية الدكتور سعيد المصري أستاذ الاجتماع والأنثروبولوجيا بكلية الآداب - جامعة القاهرة)، ويتحدث فيها الدكتور السيد فليفل كلية الدراسات الأفريقية - جامعة القاهرة) حول جامعة القاهرة والدراسات الإفريقية، الدكتورة ماجدة صالح كلية الاقتصاد والعلوم السياسية - جامعة القاهرة) حول تطور دراسة العلوم السياسية في جامعة القاهرة، والدكتور أحمد الشربيني (كلية الآداب - جامعة القاهرة) حول كلية الآداب ودراسة الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية في مئة عام، والدكتور سيد علي إسماعيل: (كلية الآداب - جامعة حلوان) حول النشاط المسرحي لجامعة القاهرة في العهد الملكي.

يرأس الجلسة الثالثة الدكتورة هدى الخولي كلية الآداب - جامعة القاهرة) ويتحدث فيها كل من: الدكتورة سرفيناز حافظ كلية الآداب - جامعة القاهرة) حول مكتبة جامعة القاهرة في مئة عام،

الدكتور أحمد الشرقاوي كلية الطب - جامعة القاهرة) حول جامعة القاهرة ودراسة الطب في مئة عام، الدكتور حامد عيد كلية العلوم - جامعة القاهرة حول كلية العلوم - جامعة القاهرة في مئة عام، الدكتورة هند محمد عبد الرحمن كلية السياحة والفنادق - جامعة المنيا) حول الجامعة المصرية ودراسة الآثار وعلم المصريات تقرير لجنة الجامعة عام ١٩٢٠)، طارق جلال سيد فرج كلية الآثار - جامعة القاهرة) حول متحف جامعة القاهرة: قصة عصور من العلم.



