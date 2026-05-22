ينظم بيت السناري الأثري عرضًا فنيًا بعنوان «أصداء مكانية Spatial Echoes»، بالتعاون مع قسم الزخرفة – كلية الفنون التطبيقية بجامعة العاصمة (حلوان سابقاً)، ومبادرة «مكاننا»، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 2 يونيو 2026، الساعة 8 مساء، بمقر البيت بحي السيدة زينب بالقاهرة.

يقام العرض تحت إشراف الدكتورة ياسمين جامع، وهدير دهب، في تجربة فنية تمزج بين الفن والتكنولوجيا من خلال عروض الإسقاط الضوئي "Projection Mapping" والتجارب السمعية والبصرية الغامرة، حيث تتحول الجدران والمساحات المعمارية إلى لوحات نابضة بالحركة والضوء، ويصبح المكان ذاته جزءًا من الحكاية الفنية.

ويصحب الحدث الجمهور في رحلة بين الفن والعمارة والتقنيات البصرية المعاصرة، من خلال عروض immersive تعيد تشكيل واجهات المكان وتمنح الفضاء المعماري روحًا جديدة، في أجواء فنية وثقافية فريدة تجمع بين التراث والإبداع.

ويُعد العرض نتاج أعمال طلاب الفرقة الثالثة ضمن مقرر "التصميم الفراغي"، حيث عمل الطلاب على إعادة قراءة بيت السناري وسياقه العمراني والثقافي عبر الحكي البصري والتجارب المتحركة، في محاولة لخلق حوار مع المكان وإعادة اكتشاف تفاصيله التاريخية بروح معاصرة.

وتأتي هذه الفعالية في إطار اهتمام بيت السناري بدعم الفنون المعاصرة والتجارب البصرية التفاعلية، وفتح المجال أمام الشباب لتقديم مشروعاتهم الإبداعية في فضاءات ثقافية وتاريخية ملهمة، بما يسهم في تعزيز الحوار بين الفن والعمارة والهوية الثقافية، إلى جانب دعم التجارب الفنية التي توظف التكنولوجيا الحديثة في تقديم رؤى بصرية جديدة تربط بين التراث والوسائط الفنية المعاصرة.