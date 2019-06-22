نشطاء المناخ يقتحمون منجما للفحم البني في ألمانيا

اقتحم مئات من نشطاء حماية المناخ التابعين لتحالف "Ende Gelände" في ألمانيا منجم الفحم البني "جارتسفايلر"، غربي البلاد.

وتحدثت الشرطة عن إصابة بعض أفرادها جراء الاقتحام، ولكنها لم تحدد عددًا.

وكتبت شرطة مدينة آخن على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن النشطاء يواصلون مسيرتهم نحو المنجم، وأضافت: "هنا تم مهاجمة رجال الشرطة وإصابة بعضهم".

وبحسب معلومات نقابة الشرطة الألمانية، أصيب شرطيان حتى ظهر اليوم. ومن المرجح أنهما أصيبا إثر سقوطهما خلال اقتحام المنجم.

وتوجه مئات من تلاميذ المدارس على منطقة هوخنويكيرش، غربي ألمانيا، اليوم السبت إلى منجم الفحم البني "جارتسفايلر" في إطار الاحتجاجات الدولية المعروفة باسم "أيام الجمعة من أجل المستقبل" للمطالبة بمكافحة تغير المناخ.

ومن المتوقع أن يشارك حوالي 2500 شخص في الاحتجاج الذي سيتضمن أعمال عصيان مدني لا تتسم بالعنف من أجل وقف العمل في المنجم، وهو الأكبر في ألمانيا ويعود إلى شركة الطاقة العملاقة "آر دابليو إي".

ومن المخطط تنظيم احتشاد آخر يضم ثلاثة آلاف شخص عقب ظهر اليوم بين منجم "جارتسفايلر" وبلدة كينبرج.

ويتولى تنظيم المظاهرات مجموعة "Ende Gelaende" ، التي تصنف نفسها على أنها حركة عصيان مدني احتجاجية تطالب بالحد من الاحتباس الحراري من خلال التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري.

وفي ساعة متأخرة مساء أمس الجمعة، قام حوالي 800 متظاهر بإيقاف مسارات القطارات في المنطقة التي تعمل عادة كطريق لنقل الفحم إلى محطة توليد الطاقة "آر دابليو إي" في منطقة نويرات.

وتضم شبكة الاحتجاج "أيام الجمعة من أجل المستقبل" إلى حد كبير طلاب مدارس، وتقودها الناشطة السويدية جريتا تونبرج (16 عاما). ووصلت ذروة هذه الاحتجاجات التي تنظمها الناشطة أسبوعيا خارج البرلمان في ستوكهولم بإضراب مدرسي عالمي في 24 مايو الماضي، والذي نُظم في 131 دولة.