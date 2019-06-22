شركات الطيران الهندية تقرر تفادي جزء من المجال الجوي الإيراني

قررت جميع شركات الطيران الهندية، بالتنسيق مع المديرية العامة للطيران المدني في الهند، تفادي جزء من المجال الجوي الإيراني، لضمان سلامة الرحلات الجوية والركاب.

وذكرت المديرية العامة للطيران المدني في الهند - في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) - حسبما أفادت قناة (العربية) الإخبارية اليوم السبت - أن كل شركات الطيران الهندية قررت "بالتشاور" تفادي جزء من المجال الجوي الإيراني، مضيفة أن كل شركات الخطوط الجوية الهندية ستحول مسار الرحلات وفقا لذلك.

وكانت شركة (الاتحاد للطيران) الإماراتية، قامت اليوم بتعليق عملياتها في المجال الجوي الإيراني فوق مضيق هرمز وخليج عمان.

ووجهت الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتية، المشغلين الجويين المسجلين لديها بتقييم مناطق الطيران المتأثرة ووضع التدابير اللازمة، لتفادي التشغيل في المناطق التي قد تعرض عمليات الطيران المدني للخطر، وذلك نظرا للأوضاع الراهنة التي تشهدها المنطقة، وحرصا منها على أمن وسلامة الطيران وكإجراء احترازي.