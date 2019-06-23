«الاتحاد للطيران» الإماراتية تعلق رحلاتها عبر المجال الجوي الإيراني

قررت شركة الاتحاد للطيران، التي تتخذ من مطار أبوظبي مقرًا لها، اليوم السبت، تعليق رحلاتها الجوية عبر المجال الجوي الإيراني فوق مضيق هرمز وخليج عمان.

وأعلنت الشركة الإماراتية أنها سوف تسير رحلاتها على طرق بديلة إلى عدد من الوجهات من وإلى أبوظبي وذلك حتى إشعار آخر.

وأضافت الشركة في بيان اليوم: "بعد القرار الصادر عن إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية بحظر شركات الطيران الأمريكية من التحليق في جزء من المجال الجوي الإيراني، قامت الاتحاد للطيران بالتشاور عن كثب مع الهيئة العامة للطيران المدني بدولة الإمارات لتقييم الإجراء الأمريكي".

وتابعت الشركة: "ستؤدي هذه التغييرات في المسار الجوي إلى تأخر بعض الرحلات المغادرة من مطار أبوظبي الدولي نظرًا للازدحام المتزايد في المجال الجوي المتوفر كما ستزيد من وقت الرحلات على بعض الوجهات".

وقالت الشركة: "سنستمر في التشاور مع السلطات المعنية والقيام بتقييم المخاطر لضمان عدم المخاطرة بمعايير السلامة".