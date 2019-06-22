التضامن: تنظيم دورات توعوية لـ12 ألف حاج من بعثة الجمعيات الأهلية

أعلن أيمن عبد الموجود، المدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة، التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، عن انتظام اللقاءات التوعوية التي تنظمها الوزارة لحجيج الجمعيات الأهلية لموسم الحج القادم على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك للأسبوع الثالث على التوالي.

وأضاف عبد الموجود في تصريحات صحفية له اليوم، أن تلك الدورات بدأت في أول يونيو الجاري، علي أن تنتهي في منتصف شهر يوليو المقبل، مشيرا إلى تقديم التوعية والارشادات اللازمة لـ12 ألف حاج وهم بعثة حجيج الجمعيات الأهلية لهذا العام.

ونوه إلى أن اللقاءات لحجيج الجمعيات الأهلية، تتضمن توعية الحجاج بالإرشادات والأساليب التي يجب اتباعها في الحج وأيام مني وعرفات وشروط أداء مناسك الحج وآدابه، والتسهيلات المقدمة لرحلة الحج، وغيرها مع الجهات المعنية للحجاج، موضحا أن هذه الندوات تتم بالتنسيق مع وزارة الأوقاف.

وأشار إلى أنه سيتم بدء تشغيل مكتب مصر للطيران الموجود في وزارة التضامن والمخصص لطبع تذاكر الطيران لحجاج الجمعيات بداية يوليو المقبل، حيث تم الانتهاء من ‎تسجيل بصمة العين واليد لحجاج الجمعيات الأهلية بالوزارة لموسم الحج، وذلك في ضوء التعليمات المنظمة لموسم الحج والصادرة عن الجانب السعودي، والتي تقتضي بضرورة الحصول على البصمة الحيوية للحجاج للحصول على تأشيرة الحج أسوةً بما أتبع العام الماضي.

ولفت إلى أنه تم الحصول على البصمة من كافة المواطنين ممن تقل أعمارهم عن 80 عاما والتسجيل مجانا دون تسديد أي رسوم، كذلك يتم إرسال جوازات السفر الخاصة بالحجاج إلى الشئون الإدارية بوزارة الداخلية تمهيدا لإصدار التأشيرات من خلال القنصلية السعودية فور الإنتهاء من الحصول على البصمة، مضيفا أن محافظات الجمهورية شهدت انعقاد الدورات التدريبية وسط حضور واسع للحجيج.