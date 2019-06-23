خاض منتخب الكاميرون التدريب المسائي له اليوم السبت، من أجل الاستعداد لخوض لقاء الجولة الأولى من المجموعة السادسة لكأس أمم إفريقيا «مصر2019».

ووصل المنتخب الكاميروني إلى الإسماعيلية فجر اليوم، بعدما تواجد في مطار القاهرة في تمام الواحدة صباحاً، قادماً من العاصمة الكاميرونية ياوندي.

وكانت بعثة منتخب الأسود قد تأخرت في الوصول إلى القاهرة، بسبب إضراب اللاعبين ورفضهم السفر لخوض منافسات البطولة بسبب المكافأت المالية الخاصة بمشاركتهم في الكان.

وخاض المنتخب الكاميروني بقيادة الهولندي كلارنس سيدورف مراناً صباح اليوم، ضمن الاستعدادات لمواجهة غينيا بيساو يوم الثلاثاء المقبل، على ستاد الإسماعيلية.