أجندة إخبارية ليوم السبت الموافق 22 يونيو 2019

القاهرة.. تستكمل محكمة جنايات القاهرة، نظر جلسات محاكمة رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية السابق و8 آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ "رشوة وزارة التموين".



القاهرة .. تستكمل محكمة جنايات القاهرة، نظر جلسات محاكمة 44 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بـ(خلية ولاية سيناء).



القاهرة.. تصدر محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، حكمها بحق 7 متهمين في قضية الهجوم على فندق بشارع الهرم.



الغردقة.. تستضيف مدينة الغردقة، مسابقة مصر الدولية للروبيك كيوب (المكعب السحري)، تحت رعاية أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر والهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة ومجمع إعلام الغردقة وغرفة شركات السياحة ووكالات السفر، وتحت إشراف الاتحاد الدولي للكيوب.



القاهرة .. تواصل اللجان النوعية بمجلس النواب، اجتماعاتها لمناقشة عدد من مشروعات القوانين وطلبات الإحاطة المقدمة من النواب.



القاهرة .. يحيي أوركسترا القاهرة السيمفوني، حفلاً موسيقيًا، وذلك في الثامنة مساء على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.



الطور.. تنظم مديرية الشئون الصحية بمحافظة جنوب سيناء قافلة طبية إلى مدينة سانت كاترين إلى الوحدة الصحية بالطرفة، في إطار خطة المحافظة -بالتنسيق مع إدارة القوافل بوزارة الصحة- للوصول بالخدمات الطبية للمناطق اﻷكثر احتياجا.



القاهرة.. تُطلق جامعة القاهرة، معسكر "قادة المستقبل" في نسخته الثالثة، والذي يُقام صيف هذا العام تحت عنوان "تطوير العقل المصري.. فتح مسارات المشاركة والبناء وريادة الأعمال"، برعاية رئيس الجامعة الدكتور محمد عثمان الخشت.



القاهرة .. يفتتح الدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية معرضا فنيا عن جبال مصر والسعودية بقاعة صلاح طاهر بالأوبرا.



المنيا.. تبدأ الحملة القومية الثانية للتحصين ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع ، بجميع المراكز البيطرية علي مستوى محافظة المنيا .



الأقصر.. تنظم مديرية الشئون الصحية بمحافظة الأقصر قافلة طبية بوحدة الشهداء الصحية بحاجر الرياينة بمركز ومدينة أرمنت.



القاهرة.. يلتقي منتخبا الكونغو الديمقراطية واوغندا، في الرابعة والنصف مساء، على استاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات بطولة الأمم الأفريقية 2019.



الاسكندرية .. يلتقي منتخبا نيجيريا وبوروندي، في السابعة مساء، على استاد الاسكندرية في إطار مباريات بطولة الأمم الأفريقية 2019.



الاسكندرية.. يلتقي منتخبا غينيا ومدغشقر، في العاشرة مساء، على استاد الاسكندرية في إطار مباريات بطولة الأمم الأفريقية 2019.



القاهرة .. يلتقي منتخبا الاكوادور وتشيلي، في الواحدة صباحا، فيما يلتقي منتخبا بيرو والبرازيل، وبوليفيا وفنزويلا، في التاسعة مساء، في إطار مباريات كوبا أمريكا 2019.