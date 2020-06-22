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حصيلة كورونا في العالم: 8.48 مليون إصابة و465462 وفاة

أرشيفية
أرشيفية
واشنطن - (د ب أ)
نشر في: الإثنين 22 يونيو 2020 - 1:00 ص | آخر تحديث: الإثنين 22 يونيو 2020 - 1:03 ص

ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في العالم إلى 8 ملايين 843 ألفا و166  حالة حتى مساء أمس الأحد.

جاء ذلك حسب بيانات جمعتها وكالة بلومبرج للأنباء وجامعة جونز هوبكنز الأمريكية.

كما ارتفع إجمالى عدد الوفيات إلى  465462 وفاة.

وجاءت الولايات المتحدة في المركز الأول بمليوني و267 ألفا و387 إصابة إلى جانب 119 ألفا و846 وفاة. وحلت البرازيل ثانيا بمليون و32 ألفا و913 إصابة و49 ألفا و976 وفاة.

وفي المركز الثالث جاءت روسيا ثم الهند ثم المملكة المتحدة وبعدها كل من بيرو وإسبانيا وإيطاليا وتشيلي وإيران.


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