 أندونيسيا تسجل 954 إصابة جديدة بفيروس كورونا و35 وفاة - بوابة الشروق
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أندونيسيا تسجل 954 إصابة جديدة بفيروس كورونا و35 وفاة

أ ش أ
نشر في: الإثنين 22 يونيو 2020 - 2:00 م | آخر تحديث: الإثنين 22 يونيو 2020 - 2:00 م

أعلنت وزارة الصحة الأندونيسية، اليوم الاثنين، تسجيل 954 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا، و35 حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس.

وقال أحمد يوريانتو مدير عام مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بالوزارة - خلال مؤتمر صحفي- إن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة على مستوى البلاد ارتفع إلى 46 ألفا و845 إصابة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 2500 حالة وفاة، بحسب ما نقلته صحيفة "جاكرتا بوست" الأندونيسية.

وأشار إلى أن العدد الإجمالي لحالات التعافي من الفيروس ارتفع أيضا ليصل إلى 18 ألفا و735 حالة.

ومن بين حالات الإصابة الجديدة المعلنة اليوم، سجلت 127 إصابة في جاكرتا، ليصل العدد الإجمالي للحالات المسجلة في العاصمة حتى الآن إلى 10 آلاف و98 إصابة، فيما سجلت 315 إصابة في جاوة الشرقية.

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