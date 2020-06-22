اكتشاف مجموعة من الأعمدة القديمة في ستونهنج ببريطانيا

اكتشف الباحثون حلقة من الأعمدة القديمة التي ترجع لفترة ما قبل التاريخ بالقرب من ستونهنج وهي موقع تراث عالمي في بريطانيا ويشتهر باحتوائه على دائر من الإحجار المميزة التي ترجع لـ4500 عام.

وكشف العمل الميداني والتحليل أكثر من 20 عمودا كبيرا ترجع لفترة ما قبل التاريخ، ويبلغ قطر كل منها أكثر من عشرة أمتار وتمتد لعمق خمسة أمتار في باطن الأرض.

وذكرت جامعة سانت أندروز اليوم الاثنين، أن الحلقة مؤلفة من دائرة لأعمدة من العصر الحجري الحديث يبلغ عرضها كيلومترين اثنين.

ويعتقد علماء الآثار أن الأعمدة العميقة كانت بمثابة حدا لمنطقة مقدسة كانت تحتوي أيضا على نصب وودهينج الذي كان مصنوعا يوما من الأوتاد الخشبية، وكلاهما على مسافة كيلومترات قليلة من دوائر ستونهنج الحجرية الشهيرة.

ويشير الشكل الحلقي إلى أن سكان بريطانيا الأوائل استخدموا نظام إحصاء لتتبع المشي للمسافات الطويلة.

ويعتقد علماء الآثار أن الدائرة الرئيسية التي يبلغ قطرها 30 مترا شيدت لأسباب دينية أو سياسية أو لغيرها من الاستخدام المراسمي.

وفي مطلع الأسبوع، جرى إحياء مراسم الانقلاب الشمسي الصيفي التقليدي في ستونهنج في فعالية تم بعثها عبر الإنترنت. يقود الكهنة الآلاف من الأشخاص في الظروف الطبيعية في ستونهنج ولكن أقيمت الفعالية عبر الإنترنت امتثالا لقواعد التباعد الاجتماعي للحد من انتشار فيروس كورونا في بريطانيا.