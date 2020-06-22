تكاليف الحياة في ألمانيا مرتفعة عن المتوسط في الاتحاد الأوروبي

ترتفع تكاليف المعيشة في ألمانيا عن متوسط الاتحاد الأوروبي.

فقد أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي بمقره في مدينة فيسبادن غربي ألمانيا اليوم الاثنين أن مستوى النفقات الاستهلاكية للأفراد ارتفع العام الماضي عن متوسط الدول الأعضاء السبعة وعشرين في الاتحاد الأوروبي بنسبة 8ر6%.

وفي المقابل، أظهرت بيانات المكتب أن المستهلكين في معظم الدول المجاورة مباشرة لألمانيا لا زالوا يحصلون في أوطانهم على سلع وخدمات أقل مقابل أموالهم. فقط في بولندا والتشيك المجاورتين لألمانيا كانت تكاليف المعيشة، التي من بينها نفقات المواد الغذائية والسكن والطاقة، أقل بوضوح عن المتوسط.

وبحسب البيانات، فإن الدنمارك هي الدولة الأعلى تكلفة في المعيشة بفارق كبير عن باقي الدول الأعضاء في الاتحاد منذ سنوات، حيث ارتفع فيها مستوى الأسعار العام الماضي عن المتوسط الأوروبي بنسبة 3ر41%، تليها أيرلندا (7ر33% أعلى من المتوسط)، ثم لوكسمبورج (1ر31%)، وفنلندا (7ر26%)، والسويد (6ر20%).

وكانت الدولة الأقل تكلفة في نفقات المعيشة داخل الاتحاد هي بلغاريا مجددا، حيث تقل نفقات المعيشة للمستهلكين هناك بمقدار النصف تقريبا عن المتوسط في الاتحاد (2ر47% أقل من المتوسط)، تليها رومانيا (1ر45% أقل من المتوسط)، وذلك مع الوضع في الاعتبار أن مستوى الرخاء غير متساو داخل الاتحاد الأوروبي.