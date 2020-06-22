البحر الأحمر تشهد أكبر حملة لرفع المخلفات الصلبة من قاع البحر الأحمر

تمكنت حملة لتنظيف قاع مياه البحر الأحمر من رفع أربعة أطنان من المخلفات الصلبة، بالاشتراك مع محميات البحر الأحمر حملة وجمعية المحافظة على البيئة وغرفة الغوص، وذلك ضمن مبادرة "اتحضر للأخضر، التي أطلقت تحت إشراف ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بتوجيهات رئيس الجمهورية.

وقال هشام مصطفى المدير التنفيذي لجمعية المحافظة على البيئة، أن المبادرة تستمر بتنظيف الشواطئ بمدن البحر الأحمر حتى التاسع والعشرين من شهر يونيو الجاري في أولى أنشطة مبادرة رئيس الجمهورية "اتحضر للأخضر"، لحماية التنوع البيولوجي بعدد من مواني البحر الأحمر منها الميناء السياحي، ومارينا نادي الرياضات بالغردقة، ومارينا الألومنيوم بسفاجا، ومارينا مرسى بمشاركة 20 غواصًا.

ولفت إلى أن المبادرة استهدفت اليوم جمع أربعة أطنان، بالإضافة إلى تجميع 8 أطنان اليومين السابقين، مشيرًا إلى أن المبادرة مستمرة حتى التاسع والعشرين من الشهر الجاري بمشاركة عدد من الغواصين المتطوعين.

وأكدت سها الرملي مديرة التسويق بجمعية المحافظة على البيئة حفاظاً على سلامة وصحة المشاركين يتم تطبيق التباعد الاجتماعي بين المشاركين وتقسيمهم إلى مجموعات مكونة من 5 غواصين وتعيين المهام لهم، وتم التشديد عليهم في حالة اتصال بشخص مريض يرجى إحضار شهادة طبية من مركز مختص في طب الأعماق قبل المشاركة.

وأكدت وزيرة البيئة، أن الحملة تعتبر هي أول أنشطة مبادرة "اتحضر للأخضر" في مجال حماية التنوع البيولوجي وصون المحميات الطبيعية؛ للحفاظ على ثروات مصر الطبيعية لنا وللأجيال القادمة وفق مبادئ التنمية المستدامة بضرورة دمج شركاء العمل البيئي من المجتمع المدني والقطاع السياحي في الأنشطة البيئية.

وأوضحت أن الحملة تهدف إلى تنظيف قاع البحر من المخلفات لحماية الحياة البحرية والتنوع البيولوجي، بالإضافة إلى دمج المجتمع المدني والعاملين في قطاع السياحة ببرامج صون وحماية الموارد الطبيعية وتنوعها البيولوجي والحفاظ على استدامتها.

وأشارت إلى أن إقامة حملة النظافة يأتي استمرارًا لجهود الوزارة لفتح قنوات تواصل جديدة وغير تقليدية مع المجتمع لدعم العمل البيئي وفق آليات التنمية المستدامة، والعمل على الاستفادة من طاقاتهم في حماية البيئة بالتعاون مع الجهات المعنية.