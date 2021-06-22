رصف الطرق ورفع كفاءة الإنارة بقرى ومدينة كفر الشيخ

شهدت مدينة كفر الشيخ وعدد من القرى، رصف الطرق وأعمال نظافة وإزالة الإشغالات، ورفع المخلفات من الشوارع والأحياء، بالإضافة للصيانة الدورية لشبكات الإنارة بمدينة كفر الشيخ، وإنارة الطرق الرئيسية، بناء على توجيهات المحافظ.



وتابع اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، استكمال أعمال الرصف بقرى المركز، طبقا لخطة الرصف لعام ٢٠٢١/٢٠٢٠، واستلام الأعمال طبقا لأعلى معايير الجودة، ومن بينها الرصف بقرية صندلا، موجهًا باستكمال جميع أعمال الرصف بقرى المركز، تنفيذا لمراحل الخطة الاستثمارية بقطاع الرصف، طبقا لمواصفات خطة الطرح والتسرية، مشددا على الإشراف المباشر من قبل نائب رئيس المدينة لشئون القرى، ورئيس القرية.



وتفقد مبروك أعمال الصيانة الدورية لشبكات الإنارة بمدينة كفرالشيخ، وإنارة الطرق الرئيسية، وصيانة الكشافات في الشوارع الداخلية بحيي شرق وغرب العاصمة، موجهًا باستمرار اعمال الصيانة على مدار اليوم ومراجعة الأعطال التي تتسلمها غرفة عمليات الوحدة بصفة يومية، والعمل على إصلاح جميع الأعطال.



وأشرف على حملة إزالة إشغالات بشوارع بورسعيد، والبلدية، والشيخ اللبان، وعقل محمد، والنقراشي، بغرب المدينة، رفع الإشغالات بكوبري المرور في منطقة القنطرة البيضاء.



جاء ذلك بمشاركة رضا رجب نائب رئيس المدينة لشئون الإزالات والإشغالات، وهيثم عطية رئيس حي شرق كفر الشيخ، ومحمد صلاح رئيس حي غرب كفر الشيخ، وفريق العمل بقسم الإشغالات بالوحدة.