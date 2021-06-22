 الاتحاد الأوروبي: ندعم الحكومة العراقية في جهودها لإجراء انتخابات حرة ونزيهة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الاتحاد الأوروبي: ندعم الحكومة العراقية في جهودها لإجراء انتخابات حرة ونزيهة

بغداد - أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 22 يونيو 2021 - 11:23 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 22 يونيو 2021 - 11:24 ص
أكد الاتحاد الأوروبي دعمه للحكومة العراقية في جهودها لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وشاملة يملكها ويقودها العراقيون، مع الاحترام الكامل لسيادة العراق.

وأشار جوزيب بوريل الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والشؤون الأمنية نائب رئیس المفوضية الأوروبية، خلال لقائه وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، إلى دعم الاتحاد الأوروبي للعراق في الانتخابات المقبلة في العاشر من أكتوبر المقبل.

وأضاف أنه بناء على دعوة من السلطات العراقية، قرر الاتحاد الأوروبي نشر بعثة مراقبة الانتخابات، حسبما أفادت الوكالة الوطنية العراقية، اليوم الثلاثاء.

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