ألمانيا تطالب بلغاريا بعدم تعطيل مفاوضات ضم مقدونيا الشمالية للاتحاد الأوروبي

طالبت الحكومة الألمانية بلغاريا، بأن تسحب فورا اعتراضها على بدء مفاوضات انضمام مقدونيا الشمالية للاتحاد الأوروبي.

وعلى هامش اجتماع مع نظرائه في دول الاتحاد الأوروبي، قال وزير شؤون أوروبا في الحكومة الألمانية ميشائيل روت في لوكسمبورج اليوم الثلاثاء، إن القضية تتعلق أيضا بمصداقية الاتحاد الأوروبي في غرب البلقان، مشيرا إلى قرار رسمي صدر قبل عام بعد مفاوضات طويلة ببدء مفاوضات الانضمام مع مقدونيا الشمالية وألبانيا. وطالب روت بإتاحة البدء في هذه المفاوضات الآن.

يذكر أن بلغاريا تعرقل بدء المفاوضات مع جارتها بسبب نزاع على جزء من تاريخهما المشترك، حيث توجه بلغاريا اتهامات إلى مقدونيا الشمالية من بينها "سرقة التاريخ" وترفض الاعتراف باللغة المقدونية كلغة خاصة بها لأن صوفيا تنظر إلى هذه اللغة باعتبارها فرعا من اللغة البلغارية.

كما تصر بلغاريا على استخدام اسم "جمهورية مقدونيا الشمالية" بالكامل لأنها تعتبر مقدونيا الشمالية كجزء من الإقليم الجغرافي لمقدونيا تتبع الأراضي البلغارية.

وقال روت: "لا أتفهم أبدا أن تطغى صراعات ثنائية على هذه القرارات الضرورية".

ولفت إلى أن ألبانيا ومقدونيا الشمالية أوفتا بالجزء الخاص من التزاماتهما بخصوص مفاوضات الانضمام وطالب الاتحاد الأوروبي بأن يفي بوعده الآن.

ويُنْظَر إلى تعطيل بلغاريا لبدء المفاوضات باعتباره إشكاليا لأن دولا أخرى مثل روسيا والصين وتركيا تتودد إلى دول البلقان حيث تتخوف دول الاتحاد الأوروبي من أنه في حال تعثر التقدم في توسيع نطاق العلاقات مع هذه الدول، فإن من الممكن لمقدونيا الشمالية وألبانيا أن تهملا الإصلاحات التي طلبتها بروكسل من أجل تحقيق المزيد من الديمقراطية وسيادة القانون.