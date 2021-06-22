محافظ بورسعيد: بدء تسكين 156 أسرة بمنطقة السيد متولي بوحدات بديلة

أعلن عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أمس الإثنين، عن بدء أعمال إزالة وتنكيس العمارات الآيلة للسقوط بمنطقة السيد متولى داخل حى الضواحى، وذلك فى إطار خطة محافظة بورسعيد للحفاظ على أرواح المواطنين وتسكينهم فى مناطق جديدة آمنة توفر لهم حياة كريمة.

وأكد "المحافظ" أنه تم تسكين عدد 156 أسرة (قاطنى العمارات التى تمت إزالتها) بالسيد متولى، فى مشروع 26 عمارة بحى الضواحى، و80 أسرة منهم تم تسكينهم فى مناطق أخرى متفرقة بالمحافظة.



وأوضح المحافظ، أن الأجهزة التنفيذية فى حى الضواحى بقيادة اللواء أحمد قاسم رئيس الحى، قامت بأعمال تنكيس وهدم وإزالة عدد 20 عمارة بعد صدور قرارات إزالة لسطح الأرض لهم، وذلك بمعرفة لجنة المنشآت الهندسية برئاسة الدكتور محمد الغندور رئيس اللجنة، وأنه تم تسكين كافة حالات الإزالات التى تم إخلاؤها وإزالتها فى وحدات سكنية جديدة داخل نطاق الحى.

وأضاف محافظ بورسعيد، بأنه تم صدور 20 قرارا هندسيا جديدا بالإزالة لعمارات أخرى بالمنطقة، وذلك بعد عمل المعاينة اللازمة لها، حيث سيتم تباعا إزالة كافة العقارات الآيلة للسقوط بالمنطقة، يأتى ذلك تماشيا مع خطة التطوير والتنمية التى تشهدها المحافظة بهدف الارتقاء بحياة المواطنين وعلى رأسها تطوير حى الضواحى فى كافة المجالات.