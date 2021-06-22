هنا جودة تتصدر التصنيف العالمي لتنس الطاولة تحت 15 عاما

تصدرت هنا جودة، لاعبة منتخب تنس الطاولة، التصنيف العالمي للعبة للفئة العمرية تحت 15 سنة، وفقا لما أعلنه الاتحاد الدولى للعبة.

ونشرت اللاعبة عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أنها تقدمت للمركز الـ12 تحت 17 سنة، بالإضافة إلى احتلال المركز الـ 21 تحت 19 سنة .

ونشرت هنا جودة صور التصنيف العالمي وكتبت: «الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا، تصدري لتصنيف الاتحاد الدولي لتنس الطاولة تحت 15 سنة، تصنيف رقم 1 على العالم تحت 15 سنة، وتقدمي للمركز 12 تحت 17 سنة، والمركز 21 تحت 19سنة، في الأسبوع 25 لعام 2021.

ونجحت هنا جودة لاعبة الأهلي ومنتخب تنس الطاولة، فى تحقيق المركز الأول والميدالية الذهبية في منافسات بطولة سلوفينيا الدولية للناشئين الأسبوع الماضي، لتكمل اللاعبة سلسلة نجاحاتها والبطولات التي تتوج بها.