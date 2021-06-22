بيبي وسانتوس يطالبان المنتخب البرتغالي بإظهار رغبة الفوز أمام المنتخب الفرنسي

حث بيبي مدافع المنتخب البرتغالي لكرة القدم فريقه على إظهار رغبتهم في تحقيق الفوز أمام المنتخب الفرنسي بطل العالم، عندما يلتقيان في بطولة أمم أوروبا "يورو 2020" غدا الأربعاء، مثلما تعرضوا لنفس الأمر أمام المنتخب الألماني في الجولة الماضية.

ويواجه المنتخب البرتغالي حامل اللقب احتمالية انتهاء مشواره في يورو 2020 من دور المجموعات، ولكن تحقيق نتيجة إيجابية أمام المنتخب الفرنسي غدا سيضمن للفريق التأهل، كما أن الخسارة بنتيجة بسيطة من شأنها أن تصعد بالمنتخب البرتغالي كواحد من أفضل أربع منتخبات احتلت المركز الثالث.

ولم يكتمل العمل الجيد في المباراة الأولى بالفوز 3 / صفر على المنتخب المجري، بالخسارة أمام المنتخب الألماني 2 / 4 في ميونخ.

وتفوق روبين جوسينز الظهير الأيسر على نيلسون سيميدو الظهير الأيمن وساهم في صنع هدف وتسجيل آخر بعد نهاية الشوط الاول، ليصبح المنتخب البرتغالي أول منتخب، حامل للقب، يتلقى أربعة أهداف في مباراة واحدة بالبطولة.

ولكن كانت الإثارة التي أظهرها جوسينز، لاعب أتالانتا، عندما فازت ألمانيا بركلات ركنية، هي التي جذبت أعين بيبي.

وقال بيبي :" أمام ألمانيا، كانت لدي صورة واضحة في ذهني. في أي وقت يحصل فيه الظهير الأيسر على ركلة ركنية، كانوا سعداء للغاية".

وأضاف :"هذا يظهر مدى رغبتهم في الفوز. يجب أن نريده مثلما فعل المنتخب الألماني من أجل العبور وتحقيق أهدافنا".

وأضاف :"عندما نفوز، نفوز كلنا، وعندما نخسر، نخسر كلنا. هذا ما يجعلنا أقوياء للغاية، مجموعة متماسكة".

وأكد :"يجب أن تكون خطوطنا متقاربة سويا، يجب أن ندعم بعضنا البعض. خلال السنوات القليلة الماضية أظهرنا كيف تبدو البرتغال، لدينا لاعبين لديهم كفاءة كبيرة ويعملون سويا".

وكرر فرناندو سانتوس المدير الفني للمنتخب البرتغالي مشاعر بيبي، وأوضح أن فريقه افتقر إلى التوازن المعتاد بين الدفاع والهجوم في المباراة الأخيرة.

وقال سانتوس :" قمنا بتحليل شامل للمباراة ونظرنا على ما كان يمكننا فعله بشكل أفضل. أعتقد أننا توصلنا جميعا لنوع واحد من الاستنتاج. لم تكن هذه هي طريقة لعبنا المعتادة، لم تكن طريقة لعب المنتخب البرتغالي".

وأضاف :"نعرف أن المنتخب البرتغالي سيلعب مثل هذا، يجب أن نقاتل أكثر، أن نريد تحقيق الفوز بشكل أكبر، وأن نكون أكثر تنظيما منهم".