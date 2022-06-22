وزير الاقتصاد الألماني يطالب بلاده بالتأهب لمزيد من تقليص واردات الغاز الروسي

صرح وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك بأن على بلاده أن تتأهب لاحتمال أن يقدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على خفض المزيد من كميات الغاز الروسي إلى ألمانيا، ومن شأن مثل هذا القرار أن يدفع برلين إلى الدخول في المرحلة التالية من خطة طوارئ الغاز.



ونقلت وكالة أنباء بلومبرج عن هابيك قوله اليوم الأربعاء، على هامش معرض الطيران والفضاء الدولي في منطقة شونيفلد خارج العاصمة برلين:" نظرا للموقف الحالي، يتعين علينا أن نفترض أن بوتين مستعد لخفض مزيد من الغاز، ونحن مستعدون لجميع السيناريوهات".



وكشف السياسي الذي ينتمي لحزب الخضر أن حدوث تقليص جديد لتدفق الغاز من شأنه أن يدفع الحكومة إلى الانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة الأزمة، التي تتكون من ثلاث مراحل.



وبحسب مسؤول مطلع على الخطة، طلب عدم الكشف عن هويته، من المتوقع حدوث هذه الخطوة في وقت مبكر من الأسبوع المقبل.



وقد يعني تفعيل المرحلة الثانية من الخطة إحداث تغيير في القانون للسماح لشركات الطاقة بتحميل الزيادة في التكاليف على المنازل والأعمال التجارية ما يعني ارتفاع الأسعار بالنسبة للشركات والأسر. وقد يعني أيضا إطلاق عمل المزيد من محطات الطاقة التي تعمل بالفحم للتقليل من استهلاك الغاز.