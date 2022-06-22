اختفاء ناقلات شحنات النفط الروسي من مياه المحيط الأطلسي

انتهى وجود شحنات النفط الروسي الخام المحمولة على ناقلات النفط في مياه المحيط الأطلسي في ظل العقوبات الأوروبية والأمريكية المفروضة على روسيا بسبب غزوها أوكرانيا.



وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن الأيام العشرة الماضية شهدت اختفاء آخر 3 ناقلات نفط روسي من أنظمة متابعة حركة النقل البحري في المحيط الأطلسي بعد اقترابها من جزر أزور غرب البرتغال، مضيفة أن الناقلات ربما تكون أفرغت حمولاتها في سفن أخرى حتى تجد مشترين لها.



وأشارت بلومبرج إلى أن نقل الخام الروسي من ناقلة إلى أخرى لم يكن يحدث في هذه المنطقة بشكل خاص قبل غزو أوكرانيا، ناهيك عن خضوعها للمراقبة من جانب الأقمار الاصطناعية.



يذكر أن قرار الاتحاد الأوروبي فرض حظر على شراء النفط الخام الروسي، سيدخل حيز التطبيق في ديسمبر.



وبدأت بعض شحنات الخام الروسي تختفى عن شاشات أنظمة التتبع في طريقها إلى آسيا.



يذكر أن نقل شحنات النفط من ناقلة إلى أخرى في عرض البحر أمر شائع في هذه الصناعة. وغالبا ما كان يتم إجراء هذه العملية بالنسبة للنفط الروسي خلال السنوات الماضية أمام سواحل الدنمارك ومؤخرا في البحر المتوسط وأحيانا أمام جزر أزور.