الخارجية الروسية: لا خطط حاليا لمحادثات بين لافروف وبلينكن على هامش قمة العشرين

صرح نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، بأنه لا توجد خطط لإجراء محادثة بين وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكن على هامش الاجتماع الوزاري لمجموعة العشرين في إندونيسيا.

وأضاف ريابكوف، في تصريح لوكالة الأنباء الروسية "تاس"، اليوم الأربعاء: "موسكو لديها قنوات اتصال كافية عبر السفارات لمعالجة القضايا الحالية".

وكان لافروف وبلينكن قد التقيا مرارا على هامش الاجتماعات الوزارية لمجموعة العشرين، ولكن في عام 2021، لم يجتمعا على هامش قمة العشرين، وإنما أجرى لافروف محادثة مع الرئيس الأمريكي جو بايدن.. فيما كان قد أُعلن، في وقت سابق، أن لافروف سيشارك يومي 7 و8 يوليو المقبل في اجتماع لوزراء خارجية مجموعة العشرين في إندونيسيا.

وفي سياق متصل، أعلنت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في بيان، أن لافروف يبدأ اليوم زيارة لطهران تستمر حتى الغد في إطار استمرار الحوار المنتظم بين البلدين، مشيرة إلى أنه من المقرر أن يلتقي لافروف بالرئيس الإيراني.

وأضافت أن لافروف سيجري مباحثات مع نظيره الإيراني حسين عبد الأمير اللهيان حول مجموعة واسعة من القضايا، لافتة إلى أن لافروف سيزور أيضا العاصمة البيلاروسية مينسك في أواخر شهر يونيو الجاري.