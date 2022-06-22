الرئيس الكوري الجنوبي يحضر قمة الناتو نهاية الشهر الجاري

قرر الرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك- يول حضور حلف شمال الأطلسي (الناتو) المقبلة، حيث يسعى لعقد محادثات ثنائية مع 10 دول في الحلف العسكري.

وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية أن سول قررت إرسال بعثة إلى الناتو في بروكسل، وفقا لما أعلنه مسؤول رئاسي اليوم الأربعاء، وذلك قبل مشاركة الرئيس الكوري الجنوبي في قمة "الناتو" الأسبوع المقبل.

وقال مستشار الأمن الوطني كيم سونج-هان خلال إفادة صحفية إن يون سيحضر قمة الناتو في مدريد في أول رحلة خارجية له كرئيس، حيث من المقرر أن يعقد يون،على هامش اجتماع الناتو، قمة ثلاثية مع الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا.

يذكر أن كوريا الجنوبية ليست عضوا في التحالف العسكري ولكن تمت دعوتها كدولة شريكة، إلى جانب دول مثل اليابان وأستراليا ونيوزيلندا.