ملك الأردن وولي العهد السعودي يبحثان في عمّان العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية

عقد الملك عبدالله الثاني عاهل الأردن جلسة مباحثات مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مساء الثلاثاء في العاصمة الأردنية عمّان، تناولت العلاقات الثنائية وعددا من القضايا الإقليمية.

وأفادت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) بأن المباحثات تركزت على سبل تعزيز التعاون الاقتصادي، والقطاعات التي يمكن لشركة الصندوق السعودي الأردني للاستثمار المساهمة فيها.

وشدد الملك عبد الله على "الدور المحوري للمملكة العربية السعودية الشقيقة بقيادة خادم الحرمين الشريفين، في دعم قضايا الأمتين العربية والإسلامية، وتعزيز العمل العربي المشترك، والعمل من أجل تحقيق السلام بالمنطقة والعالم".

وجدد الملك التأكيد على وقوف الأردن الدائم إلى جانب السعودية في مواجهة أية اعتداءات تتعرض لها، مشدداً على أن أمن السعودية من أمن الأردن والمنطقة.

وخلال اللقاء، جرى استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين وآفاق التعاون المشترك وفرص تعزيزه في مختلف المجالات، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية وتنسيق الجهود بشأنها، وفقا لوكالة الأنباءالسعودية (واس).

وتطرقت المباحثات إلى آخر المستجدات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، ودعم الفلسطينيين "في نيل حقوقهم العادلة والمشروعة، والجهود المبذولة للتوصل إلى حلول سياسية لأزمات المنطقة".

وتأتي زيارة ولي العهد السعودي للأردن ضمن جولة إقليمية شملت مصر وتقوده أيضا إلى تركيا.