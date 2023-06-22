وزير الري ومحافظ بورسعيد يتفقدان محطة المياه العكرة بالقنطرة غرب

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أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، البدء في تنفيذ إجراءات عاجلة لضخ المياه بكامل قوتها بمحافظة بورسعيد.

جاء ذلك على هامش زيارة وزير الموارد المائية والري ومحافظ بورسعيد لمحطة المياه العكرة بالقنطرة غرب؛ لمتابعة أعمال التطهير الجارية بالترعة والمآخذ.

وأكد محافظ بورسعيد، تزويد الأطقم الفنية والمهندسين والفنيين القائمين على أعمال تطهير الترعة ومأخذ محطة رفع مياه عكرة القنطرة، بأكثر من 6 معدات للتطهير بالترعة، وتوفير وسائل الدعم اللازمة من المعدات، حتى يعود منسوب المياه إلى طبيعته وضح المياه بكامل قوتها.

وطالب محافظ بورسعيد، بتواجد أجهزة الري والشركة القابضة لمياه الشرب على مدار 24 ساعة على طول الترعة وعند المآخذ والمحطة حتى تعود المياه بصورة طبيعية.

ووجه محافظ بورسعيد، الشكر إلى قوات المجري الملاحي على التسهيلات الكبيرة المقدمة لجميع الجهات ودخول المعدات؛ لتطهير الترعة من خلال المجرى الملاحي، وتقديم وسائل الدعم.

وتفقدا الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، صباحا اليوم، الترعة الحلوة بالقنطرة غرب؛ لمتابعة أعمال التطهير الجارية بالترعة والمآخذ، برفقة عدد من الجهات التنفيذية ومسئولي وزارة الموارد المائية والري.

وشدد وزير الري، على الانتهاء من تطهير مأخذ محطة رفع مياه عكرة القنطرة، وعودة المناسيب لمعدلاتها الطبيعية.