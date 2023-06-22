 الحوار الوطني.. النائبة إيرين سعيد تطالب بكشف نفسي إلزامي للمقبلين على الزواج - بوابة الشروق
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الحوار الوطني.. النائبة إيرين سعيد تطالب بكشف نفسي إلزامي للمقبلين على الزواج

النائبة إيرين سعيد
النائبة إيرين سعيد
عمر فارس ومنال الوراقي
نشر في: الخميس 22 يونيو 2023 - 2:06 م | آخر تحديث: الخميس 22 يونيو 2023 - 2:06 م

طالبت النائبة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب، بضرورة تأهيل المقبلين على الزواج بشكل إلزامي، وضرورة تعريف شامل للعنف في القانون، وتوعية الراغبين في الإنجاب بما يضمن سلامتهم النفسية، وإجراء كشف نفسي للمقبلين على الزواج إلزامي أسوة بالكسف على باقي أعضاء الجسد.

كما طالبت خلال جلسة المحور المجتمعي في الحوار الوطني اليوم "تهديدات الاستقرار الأسري والتماسك المجتمعي" بنشرأرقام نجدة الطفل في المدارس، وتفعيل قرارات مجلس الوزراء بشأن إنشاء وحدات للمرأة المعنفة في المحافظات، وتفعيل دور أخصائي نفسي بالمدارس لاكتشاف أي انحراف نفسي وإبلاغ للجهات المختصة.

وأشارت إلى أهمية تفعيل المادة ٩٦ من قانون العمل بإلزام أي مؤسسة تضم ١٠٠ سيدة أن تنشئ لهم حضانة وهذا يضمن لم الشمل وعدم تعرض الطفل للأذى.


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