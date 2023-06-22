رئيس الشهر العقاري: البدء في تسجيل العقارات بالمدن الجديدة وتبسيط الإجراءات على المواطنين

أعلن رئيس مصلحة الشهر العقاري الدكتور جمال ياقوت، أنه تم البدء في تسجيل العقارات بالمدن الجديدة وتبسيط الإجراءات على المواطنين، مشيرا إلى أنه تم فتح الباب لتسجيل العقارات في حالة فقدان الشخص عقد البيع الابتدائي.

وقال ياقوت - خلال اتصال هاتفي مع برنامج "على مسئوليتي"، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسي على فضائية "صدي البلد" مساء اليوم /الأربعاء/ - إنه يتم تسجيل العقارات بإقرار الشخص في حالة فقد عقد البيع الابتدائي، وهناك تبسيط في الإجراءات من أجل التسجيل، علما بأن هناك عمليات معاينة تتم من المصلحة لمعرفة صدق الشخص الذي يريد تسجيل الوحدة.

وأوضح أنه يتم الاعتماد على إقرار المواطن والمعاينة، معتبرا أن هذا الأمر "هدية" من وزارة العدل والدولة إلى المواطنين، مشيرا إلى أن الهيئة إزالة كل الصعوبات التى كانت تواجه المواطن في تسجيل الوحدات وقطع الأرض، علما أن الرسوم تقدر بمبلغ 3900 جنيه تحت التسوية ولا تتعدى ذلك، كما أن المدة الزمنية للتسجيل تقدر بـ 37 يوما.

وأكمل رئيس مصلحة الشهر العقاري، أن وزارة العدل ترفع شعار "سجل وبلاش تأجل"، وذلك من أجل التسهيل على المواطنين، مؤكدا أن ذلك يعد أول مرة يتم تقديم تسهيلات من قبل الشهر العقاري، أو وزارة العدل، من أجل تسجيل الوحدات السكنية للمواطنين.

وشدد على وجود سند يثبت أن المباني قائمة قبل عام 1992، في حالة عدم وجود عقد للتسجيل وتقديم رخصة المباني أو التصالح في الشهر العقاري، مضيفا أن مكاتب الشهر العقاري مستعدة لاستقبال المواطنين لتسجيل العقارات الخاصة بهم في أسرع وقت.

وأضاف أن نسبة عدم التسجيل في الشهر العقاري وصلت لـ 95%، لكن بعد تقديم التسهيلات انخفضت نسبة عدم التسجيل، علما بأن التعديلات الأخيرة لن يكون هناك صعوبات على المواطنين في التسجيل، متابعا أن المواطن أقصى شيء سيدفعه مبلغ 3900 جنيه، وحال قيامه بدفع أكثر من هذا المبلغ سوف يسترده.



